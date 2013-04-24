Есть готовый дизайн, но он не устраивает из за своей скучности и строгости! Дизайн необходимо доработать и сделать его более живым, приятным, читаемым, современным с возможностью задержки взгляда. Образец дизайна во вложении, рабочие варианты ...
Нужен дизайнер для постоянного сотрудничества
Здравствуйте, уважаемые веб-мастера! Для постоянного сотрудничества нужны несколько хороших веб-дизайнеров, которые готовы выполнять по 1–3 заказа в неделю.
На каждый заказ (главная + 1 внутренняя) выделяется $100.
Кто готов сотрудничать, жду вас в icq — 322253350. Работы очень много. Я не требовательный и даю хороший простор для воображения. Главное, чтобы работы были красивыми и «современными» =)
Расчет через webmoney (wmz).
Спасибо за внимание!
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