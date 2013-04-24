Нужен дизайнер для постоянного сотрудничества

Здравствуйте, уважаемые веб-мастера! Для постоянного сотрудничества нужны несколько хороших веб-дизайнеров, которые готовы выполнять по 1–3 заказа в неделю.

На каждый заказ (главная + 1 внутренняя) выделяется $100.

Кто готов сотрудничать, жду вас в icq — 322253350. Работы очень много. Я не требовательный и даю хороший простор для воображения. Главное, чтобы работы были красивыми и «современными» =)

Расчет через webmoney (wmz).

Спасибо за внимание!