Разработать простой вебдизайн. Три типовых страницы - главная, подраздел, информационная. Есть образец(готовый сайт) что хочется видеть, плагиат не допускается. Умение верстать плюс, но не обязательно Бюджет главным ...
Доработать существующий дизайн сайта
Есть готовый дизайн, но он не устраивает из за своей скучности и строгости! Дизайн необходимо доработать и сделать его более живым, приятным, читаемым, современным с возможностью задержки взгляда.
Образец дизайна во вложении, рабочие варианты можно скачать http://files.mail.ru/3D9FEAD9CCF2428EAB3DC4CFEB1D64BB
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