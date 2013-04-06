Доработать существующий дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки814 просмотров
#1$50

Есть готовый дизайн, но он не устраивает из за своей скучности и строгости! Дизайн необходимо доработать и сделать его более живым, приятным, читаемым, современным с возможностью задержки взгляда.

Образец дизайна во вложении, рабочие варианты можно скачать http://files.mail.ru/3D9FEAD9CCF2428EAB3DC4CFEB1D64BB

12 лет назад
Rx330
Павел 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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