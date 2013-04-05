Нужно сделать дизайн окна онлайн-консультант просто/лаконично (web 2.0) + анимация в gif - "оператор печатает сообщение". Оформить заголовок окна, иконки и кнопки оффлайн/онлайн Нужно предоставить 2 ...
Графика для сайтов
Здравствуйте!
Пример того, что нужно:
1. Примерно такая же шапка для сайта:
http://seduce-her-tonight.ru/test/
2. Сделать такую же картинку и форму контактов (оранжево-серую), только с другим тренером:
http://dovgan.powerschool.com.ua/free/img/dovgan_950.jpg
Сроки: воскресенье вечер
От вас:
1. Скайп
2. Цена
3. Ссылка на лучшую работу
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