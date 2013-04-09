Нарисовать Landing Page

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Завершен10 заявок162 просмотра

Здравствуйте, уважаемые друзья.

Мне необходимо сделать psd макет сайта для дальнейшей верстки.

Цветовое решение отсюда http://www.energydiethd.com/correction/minus/control/

Расположение блоков сайта в приложенном рисунке.

Не изобретая велосипед, предложенный макет сделать гармоничным с использованием предложенной цветовой гаммы. Главная задача сайта - его функционал.

Какие есть предложения, господа?

12 лет назад
Shura_pr
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ZooM_
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Приятно работать с человеком, который знает свое дело. Алексей - профессионал своего дела. Это тот дизайнер, которому объяснил что требуется, а дальше он делает все быстро и четко. И самое главное, то что нужно. Шаблон PSD, полученный на выходе оформлен безупречно, все слои подписаны, четко скомпонованы. Искренне рекомендую работать с Алексеем. А лично я надеюсь теперь на долгое и плодотворное сотрудничество. Еще раз СПАСИБО.
Просто замечательный заказчик!!! Моментальная оплата, всегда на связи. И как написал Буцко Василий, Александер знает чего хочет.... поэтому дизайн получилось нарисовать с первого раза, без глобальных правок, что не может не радовать. Рекомендую!!! Обязательно буду сотрудничать еще!

Заявки фрилансеров

ZooM_
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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