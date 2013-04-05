У сайта меняем дизайн. Задачи у нового дизайна: увеличение CTR и улучшенное юзабилити. От вас требуется либо самому создать дизайн, решающий задачи, либо работать с нашим дизайнером для достижения целей. Текущий CTR 0,8-1 ...
Дизайн + шаблон для Joomla 3
Необходимо сделать новый дизайн сайта тренингового центра «АККОРД» и затем сверстать шаблон для Joomla 3. Всю информацию о работе сайта можно найти тут http://www.accord-center.ru/
Заказчику понравился вот этот сайт http://seychellesyoga.com/
Дизайн необходимо сделать в аналогичном ключе. Общая концепция остается такой же, но надо заменить картинку и логотип на другие (аналогичные) ну и подобрать нормальные шрифты.
Требования к верстке:
1. 100%-я работоспособность
2. Кроссбраузерность (поддержка ИЕ от версии 8 и выше)
3. На главной странице слайдер с фотками в шаблоне
Оплата по этапам.
1. 50% после утверждения дизайна.
2. 50% после изготовления шаблона.
Срок изготовления до 31 мая.
Остальное вопросы в личку.
Заявки фрилансеров
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