Дизайн + шаблон для Joomla 3

Необходимо сделать новый дизайн сайта тренингового центра «АККОРД» и затем сверстать шаблон для Joomla 3. Всю информацию о работе сайта можно найти тут http://www.accord-center.ru/

Заказчику понравился вот этот сайт http://seychellesyoga.com/

Дизайн необходимо сделать в аналогичном ключе. Общая концепция остается такой же, но надо заменить картинку и логотип на другие (аналогичные) ну и подобрать нормальные шрифты.

Требования к верстке:

1. 100%-я работоспособность

2. Кроссбраузерность (поддержка ИЕ от версии 8 и выше)

3. На главной странице слайдер с фотками в шаблоне

Оплата по этапам.

1. 50% после утверждения дизайна.

2. 50% после изготовления шаблона.

Срок изготовления до 31 мая.

Остальное вопросы в личку.