Счетчик социальных сетей + доработка дизайна

Здравствуйте!

Задача: доработать готовую страничку на сайте - http://zakaba.com/

- Изменить шрифт, оттенки, тени и т.д.

- Изменить цвет ячеек счетчика

- Изменить счетчик соц. сетей (который стоит у нас не актуален) - нужно сделать возможным подписаться к группе, а не просто поделиться информацией.

- Установить счетчик посещаемости страницы.

Весь нужный для работы материал выдадим на руки человеку с которым будем сотрудничать.

Спасибо за внимание.