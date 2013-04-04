Дизайн для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок220 просмотров

Добрый вечер. Магазин на движке webasyt. Нужен дизайн с минимум графики. Желательно чтобы весь дизайн был составлен средствами css. Шапки в пол экрана, тьма всевозможных кнопочек, стрелочек и т.д. не интересует. Вся графика что будет присутствовать на сайте должна быть векторной.

Предоплата после составления макета. Яндекс-деньгами, на карту сбербанка.

CSS
12 лет назад
Sereno
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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