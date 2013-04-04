Здравствуйте, Нужно изготовить html макет, дизайн, верстка. Адрес сайта 2tuza.net, тематика онлайн казино. Список того что нужно будет сделать: 1) Главная страница (Фон, Логотип, шапка, кнопки, иконки, пару картинок, сплывающее окно ...
3 изображения на сайт
Необходимо выполнить:
1. Доработать шапку сайта.
2. Сделать шапку для страницы в Фейсбуке
3. Сделать баннер (без анимации) (фото-подложка + текст)
Заявки фрилансеров
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