3 изображения на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок231 просмотр

Необходимо выполнить:

1. Доработать шапку сайта.

2. Сделать шапку для страницы в Фейсбуке

3. Сделать баннер (без анимации) (фото-подложка + текст)

12 лет назад
snezhinka123
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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