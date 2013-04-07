Дизайн сайта спортивной тематики

Виталий отличный заказчик. Постоянно на связи. Дает понятное и чёткое ТЗ (с которым было очень легко работать) Производит своевременную оплату. Хотел бы Виталию сказать спасибо, за такое приятное сотрудничество. Конечно же, рекомендую всем сотрудничать с Виталием. И сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.