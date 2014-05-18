Разработка качественной графики с соблюдением всех сроков за приятную цену!

Всем привет. Спасибо, что вы просматриваете мою страничку.

Хотел бы рассказать кратко о себе.

Я занимаюсь созданием графики (макеты, баннера, анимация и т.д.) имею опыт в этой сфере уже более 2-х лет.

Пытаюсь найти индивидуальный подход к каждому заказчику.

Всегда стараюсь делать свою работу максимально качественно, до полного удовлетворения заказчика.

Все работы сдаю в оговоренные сроки.

Очень люблю развиваться и не стоять на месте, что бы выполнять свою работу все лучше и лучше и радовать не только себя, но и своих заказчиков.

Схема работы со мной:

1. Вы даете мне задание

2. Я выполняю работу

3. Вношу коррективы (если они будут нужны)

4. Вы оплачиваете работу

5. Я отдаю исходники

Гарантии безопасного сотрудничества со мной:

1. Каждый день я есть в онлайне

2. Я работаю БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! (если вас кто то, от моего имени просит предоплату - это не я!)

3. В любой момент готов работать через систему безопасных сделок

4. Работу сдаю после всех првок (если они будут нужны)

Способы оплаты:

Система электронных расчетов Webmoney

Система электронных расчетов QiWi

Переводы на банковскую карту (ПриватБанк)

Контакты со мной:

1. Общение на сайте (ЛС)

2. E-mail: [email protected]

3. Skype: lirik1221