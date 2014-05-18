Всем привет. Спасибо, что вы просматриваете мою страничку.
Хотел бы рассказать кратко о себе.
Я занимаюсь созданием графики (макеты, баннера, анимация и т.д.) имею опыт в этой сфере уже более 2-х лет.
Пытаюсь найти индивидуальный подход к каждому заказчику.
Всегда стараюсь делать свою работу максимально качественно, до полного удовлетворения заказчика.
Все работы сдаю в оговоренные сроки.
Очень люблю развиваться и не стоять на месте, что бы выполнять свою работу все лучше и лучше и радовать не только себя, но и своих заказчиков.
Схема работы со мной:
1. Вы даете мне задание
2. Я выполняю работу
3. Вношу коррективы (если они будут нужны)
4. Вы оплачиваете работу
5. Я отдаю исходники
Гарантии безопасного сотрудничества со мной:
1. Каждый день я есть в онлайне
2. Я работаю БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! (если вас кто то, от моего имени просит предоплату - это не я!)
3. В любой момент готов работать через систему безопасных сделок
4. Работу сдаю после всех првок (если они будут нужны)
Способы оплаты:
Система электронных расчетов Webmoney
Система электронных расчетов QiWi
Переводы на банковскую карту (ПриватБанк)
Контакты со мной:
1. Общение на сайте (ЛС)
2. E-mail: [email protected]
3. Skype: lirik1221
Портфолио
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