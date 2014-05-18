Yura_Art

Юрий Yura_Art

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка качественной графики с соблюдением всех сроков за приятную цену!

Всем привет. Спасибо, что вы просматриваете мою страничку.

Хотел бы рассказать кратко о себе.

Я занимаюсь созданием графики (макеты, баннера, анимация и т.д.) имею опыт в этой сфере уже более 2-х лет.

Пытаюсь найти индивидуальный подход к каждому заказчику.

Всегда стараюсь делать свою работу максимально качественно, до полного удовлетворения заказчика.

Все работы сдаю в оговоренные сроки.

Очень люблю развиваться и не стоять на месте, что бы выполнять свою работу все лучше и лучше и радовать не только себя, но и своих заказчиков.

Схема работы со мной:

1. Вы даете мне задание

2. Я выполняю работу

3. Вношу коррективы (если они будут нужны)

4. Вы оплачиваете работу

5. Я отдаю исходники

Гарантии безопасного сотрудничества со мной:

1. Каждый день я есть в онлайне

2. Я работаю БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! (если вас кто то, от моего имени просит предоплату - это не я!)

3. В любой момент готов работать через систему безопасных сделок

4. Работу сдаю после всех првок (если они будут нужны)

Способы оплаты:

Система электронных расчетов Webmoney

Система электронных расчетов QiWi

Переводы на банковскую карту (ПриватБанк)

Контакты со мной:

1. Общение на сайте (ЛС)

2. E-mail: [email protected]

3. Skype: lirik1221

Отзывы заказчиков

oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Дизайн формы входа на сайт
Все сделал согласно ТЗ. Все правки оперативно делаются. Разумная плата. Советую обращаться, .
Понятное ТЗ. Заказчик знает, что хочет получить в конечном результате. Своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
VadimkKa
Вадим 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Редизайн и приведение к единому стилю новостного проекта
Творческий, креативный и исполнительный дизайнер. Задачу понял правильно и реализовал в очень короткий срок. Приятная коммуникация, все происходило онлайн и можно было вносить коррективы по ходу реализации проекта, что также позволило сэкономить время и улучшить финальный вариант. Благодарю за сотрудничество, буду обращаться!
Было очень приятно сотрудничать с Вадимом. Человек хорошо знает, что он хочет получить в конечном результате. Дает чёткую и понятную задачу. Производит своевременную оплату. Приятен в общении. Оценка сотрудничества - твердая 10! Рекомендую всем сотрудничать с данным человеком, ну и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
popoff1982
Николай 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$55
10 баллов
11 лет назад
Дизайн информационного сайта
WordPress
Рекомендую Юрия к сотрудничеству! Все на высоте! Быстро, качественно и за очень короткое время! И это если учесть, что у меня даже четкого ТЗ не было, все было в голове. Юрий четко понял, что мне нужно! Если у меня еще будут заказы, то непременно обращусь к Юрию!
Николай замечательный заказчик. Все время на связи. Приятен в общении. Дает чёткое задание и точно знает, что ему нужно. Производит своевременную (я бы сказал, мгновенную) оплату. Рекомендую сотрудничать с Николаем и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Оценка 12 из 10)
Ответный отзыв
YuliaaT
Юлия 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
9 баллов
11 лет назад
Редизайн шапки сайта
Очень ответственный исполнитель, всегда на связи!
Юлия, чудесный заказчик. Предоставила понятное и точное задание, знает что хочет получить. Произвела своевременную оплату. Гарантирую как честного и ответственного заказчика. Буду рад повторному сотрудничеству.
Ответный отзыв
melavcorp
57 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$55
7 баллов
11 лет назад
Редизайн главной
CSSHTML
Работа была выполнена в срок. Юрий все сделал мастерски. Рекомендую!
Оплата произведена в срок.
Ответный отзыв
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14 отзывов
от $40
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