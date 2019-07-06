Руководитель wadim.pro
Работа с персоналом
Контроль качества
Планирование и организация рабочего процесса
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Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга