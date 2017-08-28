Уже не первый проект делаем совместно и всегда мне в радость). Вадим в любое время в сети и готов подсказать и направить в нужное русло. Задачи ставит четко, подбирает примеры и максимально ясно доносит все пожелания. Легок в общении. Оплата ровно в срок, без задержек. По всем параметрам ставлю пять а так же всегда рада сотрудничеству и очень рекомендую) Спасибо!)