Jeanway

Мария Jeanway

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник, дизайнер, верстальщик

ПОРТФОЛИО:  behance.net/lralavidi625a

Имею высшее профессиональное художественное образование. Основы академического рисунка и живописи (акварель, масло), графика (тушь, перо), графический дизайн (работа в Ill, PS) + планшет. Так же книжная верстка, и верстка печатной продукции. Подготовка к печати. (InDesign). Работа с видео (нарезка, склейка)

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Отзывы заказчиков

47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Растр в вектор
Великолепно! В точку поняла задание, работу выполнила в безупречном качестве. И не дорого. Однозначно рекомендую
Было очень приятно работать. Задание не сложное, быстро справились. Оплата в сроки. Спасибо) Рекомендую и готова сотрудничать еще)
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VadimkKa
Вадим 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать иконки для сайта
Благодарю за качественную работу, трудолюбие и усердие. Человек чутко реагирующий на правки и замечания. Профи своего дела, старательный и усердный. С такими как Мария приятно работать. Это не первый реализованный проект. Будем сотрудничать и в дальнейшем! Рекомендую!
Уже не первый проект делаем совместно и всегда мне в радость). Вадим в любое время в сети и готов подсказать и направить в нужное русло. Задачи ставит четко, подбирает примеры и максимально ясно доносит все пожелания. Легок в общении. Оплата ровно в срок, без задержек. По всем параметрам ставлю пять а так же всегда рада сотрудничеству и очень рекомендую) Спасибо!)
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Olga3D
Ольга 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Верстка ПДФки (Html+ CSS)
CSSHTML
Хочется выразить большую благодарность и признательность за работу ! Несмотря на то, что проект оказался сложнее , чем в действительности я думала и заявила в задании ,к тому же приходилось периодически "повозиться ",Мария справлялась со своей задачей бысто , профессионально , легко ориетируясь в том , что именно необходимо сделать . Конечно же рекомендую !!!И желаю успеха в этом направлении!!!
Очень рекомендую! Все задания были поданы очень четко и понятно. Заказчик всегда на связи, дает объяснения. Поддерживали при общении дружескую атмосферу, что очень способствовала выполнению работы. Все в срок и везде ставлю отлично, так как претензий нет) Спасибо!
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guest_14773773008415
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Макет изделия "Раскраска по мотивам мультика Смешарики" в Корел
Отличный специалист, все быстро, четко и по делу. В режиме онлайн вносили коррективы, учитывая все мои пожелания. Рекомендую!
Задача поставлена была ясно и четко, все корректировки и поправки, которые нужно было внести мне мне грамотно и аккуратно преподали. Оплата была совершена точно в срок. Спасибо! С Вами было приятно работать. С радостью готова поработать еще.
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