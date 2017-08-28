Художник, дизайнер, верстальщик
ПОРТФОЛИО: behance.net/lralavidi625a
Имею высшее профессиональное художественное образование. Основы академического рисунка и живописи (акварель, масло), графика (тушь, перо), графический дизайн (работа в Ill, PS) + планшет. Так же книжная верстка, и верстка печатной продукции. Подготовка к печати. (InDesign). Работа с видео (нарезка, склейка)
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Цветочный дворик96 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Великолепно! В точку поняла задание, работу выполнила в безупречном качестве. И не дорого. Однозначно рекомендую
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Задание не сложное, быстро справились. Оплата в сроки. Спасибо) Рекомендую и готова сотрудничать еще)
$1
10 баллов
7 лет назад
Благодарю за качественную работу, трудолюбие и усердие. Человек чутко реагирующий на правки и замечания. Профи своего дела, старательный и усердный. С такими как Мария приятно работать. Это не первый реализованный проект. Будем сотрудничать и в дальнейшем! Рекомендую!
Ответный отзыв
Уже не первый проект делаем совместно и всегда мне в радость). Вадим в любое время в сети и готов подсказать и направить в нужное русло. Задачи ставит четко, подбирает примеры и максимально ясно доносит все пожелания. Легок в общении. Оплата ровно в срок, без задержек. По всем параметрам ставлю пять а так же всегда рада сотрудничеству и очень рекомендую) Спасибо!)
$1
10 баллов
7 лет назад
CSSHTML
Хочется выразить большую благодарность и признательность за работу ! Несмотря на то, что проект оказался сложнее , чем в действительности я думала и заявила в задании ,к тому же приходилось периодически "повозиться ",Мария справлялась со своей задачей бысто , профессионально , легко ориетируясь в том , что именно необходимо сделать . Конечно же рекомендую !!!И желаю успеха в этом направлении!!!
Ответный отзыв
Очень рекомендую! Все задания были поданы очень четко и понятно. Заказчик всегда на связи, дает объяснения. Поддерживали при общении дружескую атмосферу, что очень способствовала выполнению работы. Все в срок и везде ставлю отлично, так как претензий нет) Спасибо!
$5
10 баллов
8 лет назад
Отличный специалист, все быстро, четко и по делу. В режиме онлайн вносили коррективы, учитывая все мои пожелания. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача поставлена была ясно и четко, все корректировки и поправки, которые нужно было внести мне мне грамотно и аккуратно преподали. Оплата была совершена точно в срок. Спасибо! С Вами было приятно работать. С радостью готова поработать еще.