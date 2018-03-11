Olga3D

Ольга Olga3D

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

Elray
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Сверстать ШТМЛ письмо для рассылки
Ольга довольно точно составила задание, плюс когда были какие-то недопонимания, звонила по телефону и мы очень быстро находили общий язык. Однозначно рекомендую!
Хочется выразить большу благодарность Дмитрию за отклик и проделанную работу . Не смотря на то что ТЗ , которое я предоставила было довольно расплывчатое , тем не менее он сделал свою работу очень быстро , профессионально и в итоге ,благодаря также конечно же и его советам и подсказкам , я получила имеено то , что хотела ) ! Конечно же рекоменду 10баллов .
Ответный отзыв
DariaTerex
Дарья 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Контент менеджер .
Очень довольна работой с Ольгой! Четко поставленные задачи и приятное общение способствует плодотворной работе! Рекомендую!
Хочется выразить большую признательность и благодарность Даше за отклик и проделанную работу .Текста, которые она мне присылала были оригинальными , красивыми , раскрывающими смыслы и суть . Очень надеюсь , что она продолжит/захочет и дальше развиваться в этом направлении и конечно же буду рекомендовать !
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KirillSidor
Кирилл 
23 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Лого в векторе/ПСД
Хороший, адекватный заказчик. Оффлайн долго не бывает, регулярно проверяет заказы. Рекомендую
Кирилл сделал работу очень быстро ,профессионально , с пониманием того что требуется . Огромное спасибо !Рекомендую.
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Jeanway
Мария 
32 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Верстка ПДФки (Html+ CSS)
CSSHTML
Очень рекомендую! Все задания были поданы очень четко и понятно. Заказчик всегда на связи, дает объяснения. Поддерживали при общении дружескую атмосферу, что очень способствовала выполнению работы. Все в срок и везде ставлю отлично, так как претензий нет) Спасибо!
Хочется выразить большую благодарность и признательность за работу ! Несмотря на то, что проект оказался сложнее , чем в действительности я думала и заявила в задании ,к тому же приходилось периодически "повозиться ",Мария справлялась со своей задачей бысто , профессионально , легко ориетируясь в том , что именно необходимо сделать . Конечно же рекомендую !!!И желаю успеха в этом направлении!!!
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Dasha_23
Даша 
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Создание АНГЛОЯЗЫЧНОГО САЙТА
Ольга прекрасный заказчик. Точно знает что необходимо реализовать, всегда на связи, предоставляет все необходимые данные. Очень приятно было работать. Успехов в Ваших начинаниях)
От лица руководства студии 3D Future хочется выразить большую признательность и благодарность за отклик и проделанную работу .Так как наша компания еще только начинает работать с иностранными заказчиками , то для нас было очень важно презентовать свою компанию в самом выгодном свете и сделать сайт ясным и доступным для нашего зарубежного потребителя . В ходе работы , которая делаласть профессионально , оперативно и в соответствиями с требованиями технического задания , мы получили оригинальный, привлекательный, многофункциональный и информативный сайт . Еще раз хочется сказать спасибо ( надеемся что это не последний совместный проект) и пожелать успехов в этом направлении.
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