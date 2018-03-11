Друзья ! Есть сайт на ВП - нужно внедрить скрипт - периодически всплывающего информационного окна . По стоимости жду Ваших предложений .
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
Друзья ! Мне нужна капча / политика конфиденциальности на сайт . Пример прикрепляю . Сайт на ВП . Не совсем понимаю , кто мне пока нужен . Скорее вего специалист PHP . Пишите Вашу стоимость ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Друзья ! есть сайт на виксе . Нужно его сделать на Word Press . Сайт очень простой . Одна главная страница и на ней кликабельные кнопки . Пишите )Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Друзья ! есть ПДФка нужно по ней сверстать ХТМЛьку для рассылки . Стоимость и сроки пишите )))))HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Народ , есть сайт на вордпрессе .Необходимо сделать правки ( 4 шт ) . ПишитеНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Други и подруги . Нужен человечек , кто СЕО - текс нам пропишет . Ваши условия пишите лс.Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Народ ! Есть мое лого , но оно в айджипеге и на белом фоне (((((. Из-за этого я его особо не могу никуда вставить( сайт , преза . Хелп ми пожалуйста ..сделайте нам или вектор ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Друзья ! А есть среди Вас те кто бы хотел попробовать себя в качестве копирайтера и контент менеджера ? . Писать блог , группу ВК , инсту и тд . Условия пишите лс )Продающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад
Друзья ! Есть сайт на @музе необходимо посадить на админку (вордпрес ,джумла ) . Предпочтение отдам" молодежи" , кто возмется ) . Надо же ребятам как-то в топ прорываться и опыт нарабатывать...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать англоязычную версию сайта . ТЗ есть . Ваши стоимость и сроки пишите в откликах . Заранее спасибо .HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ребят нужно сверстать ПДФку .18 страниц . Задание не сложное ПРИМЕР и само ТЗ все есть . Отдам начинающему верстальщику ДЛЯ ОПЫТА ИЛИ ПОРТФОЛИО.ДРУГОГО интереса ПОКА не имею ). После возможны и рекомендации и проекты ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад