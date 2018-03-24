DariaTerex

Привет, я на сайте недавно, опыта у меня пока мало, но очень хотелось бы развиваться здесь.

Доброго времени суток, опыта у меня пока мало, но все новое так и начинается. С радостью выполню не сложные задания, за небольшую оплату. К заданиям отнесусь ответственно, мой опыт работы связан с общением, поэтому проблем коммуникации у нас с вами не возникнет.