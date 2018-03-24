DariaTerex

Привет, я на сайте недавно, опыта у меня пока мало, но очень хотелось бы развиваться здесь.
Доброго времени суток, опыта у меня пока мало, но все новое так и начинается. С радостью выполню не сложные задания, за небольшую оплату. К заданиям отнесусь ответственно, мой опыт работы связан с общением, поэтому проблем коммуникации у нас с вами не возникнет.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Хочется выразить большую признательность и благодарность Даше за отклик и проделанную работу .Текста, которые она мне присылала были оригинальными , красивыми , раскрывающими смыслы и суть . Очень надеюсь , что она продолжит/захочет и дальше развиваться в этом направлении и конечно же буду рекомендовать !
Ответный отзыв
Очень довольна работой с Ольгой! Четко поставленные задачи и приятное общение способствует плодотворной работе! Рекомендую!