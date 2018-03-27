KirillSidor

Кирилл KirillSidor

 
21 годУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка, обработка фото и видео, дизайн, программинг

Здравствуйте!

Я - студент, учусь на компьютерных науках.

Выполняю разные виды работ

  • Верстка
  • Монтаж, обработка видео
  • Обработка фото
  • Дизайн листовок, визиток, афиш
  • Программинг
Отзывы заказчиков
Olga3D
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Лого в векторе/ПСД
Кирилл сделал работу очень быстро ,профессионально , с пониманием того что требуется . Огромное спасибо !Рекомендую.
Хороший, адекватный заказчик. Оффлайн долго не бывает, регулярно проверяет заказы. Рекомендую
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