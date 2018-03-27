Верстка, обработка фото и видео, дизайн, программинг
Здравствуйте!
Я - студент, учусь на компьютерных науках.
Выполняю разные виды работ
- Верстка
- Монтаж, обработка видео
- Обработка фото
- Дизайн листовок, визиток, афиш
- Программинг
Портфолио
- Легкая работа по вырезанию фона.150 просмотров
- Афиши, подписи и обложки к выставке скульптур163 просмотра
- Перерисовка несложных логотипов185 просмотров
- Легкий 2D дизайн192 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Кирилл сделал работу очень быстро ,профессионально , с пониманием того что требуется . Огромное спасибо !Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший, адекватный заказчик. Оффлайн долго не бывает, регулярно проверяет заказы. Рекомендую