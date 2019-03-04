Создание капчи на сайт

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок131 просмотр
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Друзья ! Мне нужна капча / политика  конфиденциальности  на сайт . Пример прикрепляю . Сайт на ВП . Не совсем понимаю , кто мне пока нужен . Скорее вего специалист  PHP .

Пишите Вашу стоимость . 

5 лет назад
Olga3D
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад