Создание капчи на сайт

Реализация !только! Фронт/админки для проекта по тестированию ПО, вся необходимая информация находится в прикрепленном файле, просто скрин-шоты того, как должно выглядеть, где и как должны быть расположены элементы. Бюджет этого задания указан в проекте. Срок ...
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Друзья ! Мне нужна капча / политика конфиденциальности на сайт . Пример прикрепляю . Сайт на ВП . Не совсем понимаю , кто мне пока нужен . Скорее вего специалист PHP .
Пишите Вашу стоимость .
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