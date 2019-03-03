Вордпресс копия страницы

Сайт для проверки скорости реакции. Пример: https://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброй ночи. Нужно скопировать одну страницу и прикрутить ее к вордпресс. Внести небольшие правки
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