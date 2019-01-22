Скрипт/программа ставки на спорт

Сайт для проверки скорости реакции. Пример: https://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
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Скрипт рнр. Программа должна производить мониторинг коэффициентов линии букмекеров, отсеивать события по заданным условиям и в последствии делать ставки в режиме лайв, если в событии произошли определённые условия (например забили гол и вырос коэффициент ). Более подробно объясню в личке. Хотел бы узнать диапазон цен за подобную работу. Предлагаем. .. спасибо за внимание!
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