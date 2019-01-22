Скрипт/программа ставки на спорт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок202 просмотра
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Скрипт рнр. Программа должна производить мониторинг коэффициентов линии букмекеров, отсеивать события по заданным условиям и в последствии делать ставки в режиме лайв, если в событии произошли определённые условия (например забили гол и вырос коэффициент ). Более подробно объясню в личке. Хотел бы узнать диапазон цен за подобную работу. Предлагаем. .. спасибо за внимание! 

5 лет назад
holdem71
Андрей 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
DmutruqEluseev
Дмитрий 
26 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-2)
5 лет назад
$100
33 дня
WMZ
Заказ не был выполнен. Человек по простую меня швырнул