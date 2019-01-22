Правки сайта на вордпрессе

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Правки сайта на вордпрессе   http://servis.glavent.ru

Задание в ТЗ Бюджет жду от вас  

Прошу указать и сроки выполнения  

5 лет назад
glux35
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад