[DLE 13.1] Доработка облака тегов

Нужен модуль, который умеет такое:

1) группировка тегов на странице облака тегов в произвольные тематические блоки. То есть, чтобы они выводились не все подряд в алфавитном порядке, а в заранее определенных группах.

2) при добавлении тегов к новости, при клике по полю ввода - открывается список, в котором можно их выбирать (несколько, чтобы сразу не закрывалось), с аналогичной группировкой по блокам.

Примерно так:

Группа 1

Тег1

Тег2

Тег3

Тег4

Группа 2

Тег5

Тег6

Тег7

Группа 3

Тег8

Тег9

Тег10

Тег11

...

Тег999

И т.п.

При добавлении новости, выбираем из этого списка, например, Тег4, Тег7, Тег99 - и они добавляются.