[DLE 13.1] Доработка облака тегов

Нужно сделать ботов, которые ходят в интернет магазин и совершают определённые действия, определяют всё ли корректно работает. Браузер Хром, FF или специальный, обсудим с кандидатом. Необходимо сделать панель управления, для подключения серверов на которых боты будут работать, ...
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Нужен модуль, который умеет такое:
1) группировка тегов на странице облака тегов в произвольные тематические блоки. То есть, чтобы они выводились не все подряд в алфавитном порядке, а в заранее определенных группах.
2) при добавлении тегов к новости, при клике по полю ввода - открывается список, в котором можно их выбирать (несколько, чтобы сразу не закрывалось), с аналогичной группировкой по блокам.
Примерно так:
Группа 1
Тег1
Тег2
Тег3
Тег4
Группа 2
Тег5
Тег6
Тег7
Группа 3
Тег8
Тег9
Тег10
Тег11
...
Тег999
И т.п.
При добавлении новости, выбираем из этого списка, например, Тег4, Тег7, Тег99 - и они добавляются.
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