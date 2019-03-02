Разработать Fronted на Angular 6+

Добрый день,

Ищем Angular разработчика, для реализации frontend многопользовательского сайта – фриланс биржи работ: пользовательская часть, где клиенты могут создавать заявки, откликаться на них, взаимодействовать, оставлять отзывы и админ часть.

Необходимо сделать адаптивную верстку по макетам дизайнера на Bootstrap 4 ( и возможно с использованием dashboard шаблона), cпроектировать структуру frontend, связать с backend через Rest API и WebSocket.

Основа frontend готова (в проекте используется инструмент JHipster, который частично генерирует код): компоненты авторизации, регистрации, базовая админка, интерсепторы, гуарды, базовая система нотификаций, Swagger документация API.

Длительность основного этапа работ порядка 1 месяца

Требования:

- Знание HTML, CSS, JavaScript, Git

- Angular 6+, Bootstrap 4

- Протоколы Rest, WebSocket

- Опыт реализации многопользовательских сервисов

- Навыки адаптивной верстки

- Чистый и понятный код

- Умение разворачивать свое приложение

- Умение работать в команде и быдь на связи

Позиция фултайм, важна скорость и качество разработки.

В отклике просьба написать о своем опыте, ссылку на гитхаб или другой ресурс, где можно посмотреть ваш код.