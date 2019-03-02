Разработать Fronted на Angular 6+

Нужно сделать ботов, которые ходят в интернет магазин и совершают определённые действия, определяют всё ли корректно работает. Браузер Хром, FF или специальный, обсудим с кандидатом. Необходимо сделать панель управления, для подключения серверов на которых боты будут работать, ...
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Добрый день,
Ищем Angular разработчика, для реализации frontend многопользовательского сайта – фриланс биржи работ: пользовательская часть, где клиенты могут создавать заявки, откликаться на них, взаимодействовать, оставлять отзывы и админ часть.
Необходимо сделать адаптивную верстку по макетам дизайнера на Bootstrap 4 ( и возможно с использованием dashboard шаблона), cпроектировать структуру frontend, связать с backend через Rest API и WebSocket.
Основа frontend готова (в проекте используется инструмент JHipster, который частично генерирует код): компоненты авторизации, регистрации, базовая админка, интерсепторы, гуарды, базовая система нотификаций, Swagger документация API.
Длительность основного этапа работ порядка 1 месяца
Требования:
- Знание HTML, CSS, JavaScript, Git
- Angular 6+, Bootstrap 4
- Протоколы Rest, WebSocket
- Опыт реализации многопользовательских сервисов
- Навыки адаптивной верстки
- Чистый и понятный код
- Умение разворачивать свое приложение
- Умение работать в команде и быдь на связи
Позиция фултайм, важна скорость и качество разработки.
В отклике просьба написать о своем опыте, ссылку на гитхаб или другой ресурс, где можно посмотреть ваш код.
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