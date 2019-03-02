Разработать Fronted на Angular 6+

$1100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки156 просмотров
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Добрый день,  

Ищем Angular разработчика, для реализации frontend многопользовательского сайта – фриланс биржи работ: пользовательская часть, где клиенты могут создавать заявки, откликаться на них, взаимодействовать, оставлять отзывы и админ часть. 

Необходимо сделать адаптивную верстку по макетам дизайнера на Bootstrap 4 ( и возможно с использованием dashboard шаблона), cпроектировать структуру frontend, связать с backend через Rest API и WebSocket. 

Основа frontend готова (в проекте используется инструмент JHipster, который частично генерирует код): компоненты авторизации, регистрации, базовая админка, интерсепторы, гуарды, базовая система нотификаций, Swagger документация API. 

Длительность основного этапа работ порядка 1 месяца 

Требования: 

- Знание HTML, CSS, JavaScript, Git 

- Angular 6+, Bootstrap 4  

- Протоколы Rest, WebSocket 

- Опыт реализации многопользовательских сервисов 

- Навыки адаптивной верстки 

- Чистый и понятный код 

- Умение разворачивать свое приложение 

- Умение работать в команде и быдь на связи 

Позиция фултайм, важна скорость и качество разработки.  

В отклике просьба написать о своем опыте, ссылку на гитхаб или другой ресурс, где можно посмотреть ваш код.

Angular
5 лет назад
guest_15441873592459
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад