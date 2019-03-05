Правки на php

Пример того что надо сделать https://termokraft.ru/catalog/kombinirovannye_kotly/245/ Там есть вкладка документы. Точно такое же нужно реализовать на Moguta. Вот как выглядит карточка сейчас. https://xn----8sbyfdcrd6ae2dug.xn--p1ai/otopitelnye-kotly/kombinirovannye-kotly/kotel-otopitelnyy-kombinirovannyy-taifun-tayfun-12-kvt
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Нужно изменить условия вывода содержимого тега </p>
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