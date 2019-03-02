Скопировать сайт и установить на движок wordpress

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок166 просмотров
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Необходимо скопировать сайт (предположительно он на вордпрессе) и установить на наш хостинг на движок вордпресс. Просьба указывать стоимость.

WordPress
5 лет назад
VasutkevichDenis
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад