Написать скрипт для сайта.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Нужно написать скрипт для сайта на Woocomerce, который будет менять стоимость доставки на странице checkuot при нажатии на чекбокс.

5 лет назад
ztv2012
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад