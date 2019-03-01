Исправить ошибки на сайте Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки217 просмотров
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Список ошибок со скриншотами во вложении. 

В ответе укажите стоимость и срок исправления по каждому пункту.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва