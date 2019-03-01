http://ooomegam aster.ru/ сайт. при добавлении товара в корзину под устройствами айфон ничего не происходит. Под другими устройствами и на компе все отлично. Сайт на joomla 2.5 virtuemart 2
Создать систему учета и хранения документов (phpGrid)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ в приложении + пример таблицы с данными.
Желательно использовать phpGrid (phpgrid точка com - скрипт есть с лицензией, использовали под аналогичную задачу) - то будет примерно как на скриншотах (скриншоты от аналогичного скрипта для понятия как это должно выглядеть).
Жду ваших предложений по срокам/цене.
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