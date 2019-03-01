Создать систему учета и хранения документов (phpGrid)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
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ТЗ в приложении + пример таблицы с данными.

Желательно использовать phpGrid (phpgrid точка com - скрипт есть с лицензией, использовали под аналогичную задачу) - то будет примерно как на скриншотах (скриншоты от аналогичного скрипта для понятия как это должно выглядеть).

Жду ваших предложений по срокам/цене.

PHP
5 лет назад
legion2k
Егор 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад