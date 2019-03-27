Синхронизация товаров и остатков сайт-1С

Приветствую.

Сайт на ocStore 2.3.0.2.3,

http://vipavoska.com.ua

1С конфигурация- Управление торговлей для Украины, редакция 3.1 (3.1.6.1)

модуль обмена сейчас стоит - https://github.com/KirilLoveVE/opencart2-exchange1c

Рассмотрю модуль обмена с 0.

1. Дерево категорий в 1с и на сайте не совпадает. По умолчанию модуль переносит структуру на сайт с 1С. Необходимы на сайте доработки, что б можно было вывести на сайт необходимое дерево категорий с подкатегориями, которое отличается от дерева 1С.

2. Остатки и цены должны обновляться 3 раза в день. Товары, которых нет в наличии, с сайта скрываются (но если по ссылке зайти, она не должна быть битая, товар должен отображаться недоступен к продаже)

3. На сайте нет настройки выбора размера. Так как раньше выводились только сумки. Сейчас добавилась одежда и нужно настроить корректный вывод всех размеров одного товара в одну карточку товара.