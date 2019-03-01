JoomShopping подключить оплату

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Модуль оплаты

https://help.unitpay.ru/article/76-joomshopping-4-joomla-3

При установке модуль оплаты не появляется в админке.

Задача: найти проблему и настроить оплату.

Цена / Срок? Безопасная сделка или пост оплата ЯД!

5 лет назад
jsolutions
Вера 
43 годаМолдова
8 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад