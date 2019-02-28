Необходимо настроить на сайте Wordpress отправку смс с промокодом

Функционал такой:

1. посетитель заполняет форму обратной связи, где вводит свой тел.

2. Приходит смс ему на телефон с промокодом цифровым (случайный набор цифр)

3. пользователь может еще раз получить промокод на тот же номер, только через определенный срок (например через месяц)

Предлагайте стоимость и сроки (скину в личку ссылку на сайт и пример формы)