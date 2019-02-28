Viber шлюз - Форма обратной связи с отправкой сообщений в Viber

$15
Веб-программированиеЗавершен1 заявка184 просмотра
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Нужно реализовать следующий алгоритм:

Пользователь "нажимает кнопку" (GET запрос), переходит на страницу . Знакомится с информацией ("информация" передается в GET запросе). На странице вводит свой e-mail. Нажимает отправить. "Информация и e-mail" отправляется в группу Viber (номер группы Viber передается в GET запросе).

5 лет назад
ivapro
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$15
1 день
Все четко по ТЗ. Без лишних согласований получил рабочий продукт. Рекомендую.
Отличный заказчик, работаем не в первый раз. Всё прошло хорошо и быстро.