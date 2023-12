Viber шлюз - Форма обратной связи с отправкой сообщений в Viber

Нужно реализовать следующий алгоритм:

Пользователь "нажимает кнопку" (GET запрос), переходит на страницу . Знакомится с информацией ("информация" передается в GET запросе). На странице вводит свой e-mail. Нажимает отправить. "Информация и e-mail" отправляется в группу Viber (номер группы Viber передается в GET запросе).