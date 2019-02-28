Доработка сайта на PrestaShop правки

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки206 просмотров
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в уже созданном проекте надо внести правки  

меню(каталог) на главной сделать как на остальных страницах и в лучших предложениях выводить стоимость и фасовку товара

Prestashop
5 лет назад
Skarlatt
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов