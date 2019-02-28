Доработка сайта на PrestaShop правки

создать систему на базе телефонии uiscom, куда мы сможем загрузить номера и голосовое сообщение и запустить обзвон. обзвон нужен с максимально возможной скоростью, которую только дает система обзвон делается на базе колл апи ТЗ требуется небольшое юзабилити, где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
в уже созданном проекте надо внести правки
меню(каталог) на главной сделать как на остальных страницах и в лучших предложениях выводить стоимость и фасовку товара
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