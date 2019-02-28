Создать информатора на базе колл апи

создать систему на базе телефонии uiscom, куда мы сможем загрузить номера и голосовое сообщение и запустить обзвон. обзвон нужен с максимально возможной скоростью, которую только дает система

обзвон делается на базе колл апи

ТЗ

требуется небольшое юзабилити, где перед пользователем открывается возможность создания одного или нескольких обзвонов, что входит в обзвон, загрузка голосового сообщения, выбор интервала времени обзвона, который возможен, загрузка номеров для обзвона в формате 79хх-ххх-хх-хх. также статистика, где отражается количество дозвонов, время диалога, дата звонка, исходящий номер и номер абонента, нажатая цифра(если была нажата)