Здравствуйте, пару лет назад сделали сайт. На ноутбуках он отображается отлично и на компьютерах. Но на мобильных и планшетах криво. Можно ли сделать так, чтоб сайт на компьютере отображался без изменений 1:1, а на мобильном устройстве ...
Сайты на simpla cms нужно внести правки по программированию
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У нас есть несколько сайтов на simpla cms. Нужно внести некоторые правки, т.к. не работает некоторый функционал на сайтах.
1. Нужно поставить с одного сайта такого же на другой с другим шаблоном.Сейчас вылазиет ошибка из-за не состыковки полей.
А также для гугл капчи поставить свои коды. Объясню подрбонее лично..
2. На второй сайт на симпла нужно поставить гугл капча. Есть готовая инструкция в сети как это сделать. Нужно только сделать.
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