По данной ссылке можно скачать ПО. Нужно реализовать его же, но в веб интерфейсе. http://gts.arient.ru/download/APM_GTS_v.1.0.0.1.rar Даное по передает данные с регистратора в бд. Более подробную информацию можно найти в архиве в файле помощи. Так же надо реализовать биллинг ...
Определить причины высоких отказов с сайта и устранить их
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Высокие причины отказа посетителей с сайта, необходимо определить почему так случилось и срочно устранить неисправности.
Сайт на WP, юцви-рф.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
Нужно написать плагин для leaflet в в котором можно будет нарисовать фигуры и добавить PNG. + события при наведении к клике. Сроки 60 дней.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Всем, привет! Ищу web-программиста, нужно будет помогать главному программисту. То есть вам будут давать задачи и контролировать их выполнения. Общение через skype\telegram. Полная занятость (удаленная работа), пн-пт 09:00-17:00 (по Киеву). В приоритете Киев, чтобы можно было если ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Пишем на PHP. Для парсинга почты используем обычный imap. В настоящее время появилась необходимость парсить входящие сообщения используя прокси. Хочется в параметрах указывать доступ к прокси и подключаться через него. 1 почта - 1 прокси. Как это реализовать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, ищем специалиста, который профессионально владеет html, scss, javascript, vuejs, Nodejsдля разработки CEP панели для Adobe After Effects (работает на Chrome движке)подробное описание с деталями здесь: [url=https://paper.dropbox.com/doc/Cep-panel-2--AYYiPv_LxI0fWYtJPsNiV3NcAQ-dtLCepJBgtuqWrAt1pkqT]https://paper.dropbox.com/doc/Cep-panel-2--AYYiPv_LxI0fWYtJPsNiV3NcAQ-dtLCepJBgtuqWrAt1pkqT[/url]Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Для сайта, который сделан на CMS Wordpress на шаблоне, необходимо сделать следующую работу: 1. Произвести анализ сайта 2. После выявления ошибок, если такие имеются, исправить и почистить код. 3. Сео-оптимизация: 3.1. Повышение репутации (Форумы, отзывы, создание естественных ссылок) 4. Поисковое продвижение (повышение поисковой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно скопировать сайт мфцз.рф Внести правки в верстку - заменить некоторые элементы, некоторые добавить Настроить отправку почты Настроить интеграцию с roistat Настроить цели Yandex Metrika, Google Analytics, Facebook, Mytarget, VK Указывайте стоимость и срокВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сайты с документами. vsrf . ru/lk/practice/acts oblsud--arh . sudrf . ru/modules . php?name = sud_delo&name_op=sf&delo_id=1540005&new=5 Задачи. 1. Создать свою базу всех имеющихся документов по определенным двум видам судопроизводства с указанных сайтов. 2. Создать механизм обновления созданной базы новыми публикуемыми ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Добрый день, дорогие фрилансеры! Есть почти рабочий сайт, нужно его довести до состояния работы. Сайт доставки еды, там уже почти все готово, нужно закончить функционал про процедуре заказа и оформления доставки. Дайте примерную цену за такую работу и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно написать парсер сбора коэффициентов в режиме live(те матчи которые идут прямо сейчас) коэффициенты берутся с биржи betfair.com раздел биржа. У бетфеир есть свободный Api, но как он выдает данные я незнаю, надо будет посмотреть. программ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад