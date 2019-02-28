Улучшение работы сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Для сайта, который сделан на CMS Wordpress  на шаблоне, необходимо сделать следующую работу: 

1. Произвести анализ сайта

2. После выявления ошибок, если такие имеются, исправить и почистить код. 

3. Сео-оптимизация: 

3.1. Повышение репутации (Форумы, отзывы, создание естественных ссылок)

4. Поисковое продвижение (повышение поисковой выдачи сайта)

5. Составление семантического ядра

6. По внешней части сайта: 

6.1. Сделать отборку некоторых категорий товаров по техническим характеристикам

6.2. На страницах брендов упорядочить товары по категориям.

6.3. Увеличить скорость загрузки страниц

Для этой работы требуется человек или команда строго с опытом работы. 

В заявке, пожалуйста, присылайте опыт и результаты по данным задачам, сроки работы по каждому пункту и стоимость работ. 

Спасибо! 

5 лет назад
nasty_123
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад