Улучшение работы сайта

По данной ссылке можно скачать ПО. Нужно реализовать его же, но в веб интерфейсе. http://gts.arient.ru/download/APM_GTS_v.1.0.0.1.rar Даное по передает данные с регистратора в бд. Более подробную информацию можно найти в архиве в файле помощи. Так же надо реализовать биллинг ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта, который сделан на CMS Wordpress на шаблоне, необходимо сделать следующую работу:
1. Произвести анализ сайта
2. После выявления ошибок, если такие имеются, исправить и почистить код.
3. Сео-оптимизация:
3.1. Повышение репутации (Форумы, отзывы, создание естественных ссылок)
4. Поисковое продвижение (повышение поисковой выдачи сайта)
5. Составление семантического ядра
6. По внешней части сайта:
6.1. Сделать отборку некоторых категорий товаров по техническим характеристикам
6.2. На страницах брендов упорядочить товары по категориям.
6.3. Увеличить скорость загрузки страниц
Для этой работы требуется человек или команда строго с опытом работы.
В заявке, пожалуйста, присылайте опыт и результаты по данным задачам, сроки работы по каждому пункту и стоимость работ.
Спасибо!
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