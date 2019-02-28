Парсинг и поиск документов в созданных базах

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Есть сайты с документами. 

vsrf . ru/lk/practice/acts  

oblsud--arh . sudrf . ru/modules . php?name = sud_delo&name_op=sf&delo_id=1540005&new=5 

Задачи. 

1. Создать свою базу всех имеющихся документов по определенным двум видам судопроизводства с указанных сайтов. 

2. Создать механизм обновления созданной базы новыми публикуемыми документами из этих же источников. 

3. Обеспечить качественный полнотекстовый и по другим параметрам (список будет) поиск документов в созданных базах. 

Поиск должен быть реализован в web-интерфейсе.

5 лет назад
autoukaru
47 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$25
1 день
WMZ