Исправить баг Wordpress

Веб-программированиеЗавершен5 заявок209 просмотров
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Сайт на wordpress перестал разрешать администратору добавлять новые записи, хотя права у пользователя есть. 

Нужно пофиксить данный баг.

WordPress
5 лет назад
innotech
Андрей 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Zaine
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$6
2 дня
WMZ
Заказ выполнен качественно
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