Небольшие правки на WP

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки4402 просмотра
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Здравствуйте, требуется небольшие правки на WP для сайта http://newgup.1web.kz/

Нужно:

1) Поправить поиск на сайте

2) Поправить верстку страницы 404

Оплата по факту исполнения работы, прямым переводом ЯД или Киви кошельки!

5 лет назад
aryn11
Акпар 
28 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Нареканий к качеству работы нет, работа была выполнена быстро.
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Хороший заказчик. Рекомендую.