Доработать сайт на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки246 просмотров
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Если коротко, у нас есть раздел на сайте. Нужно внутри него сделать менюшку и соответственно разбивку на другие подразделы: по большей части это будут простые Материалы, но один из разделов это список новостей, и еще один - это страница с простой формой заявки. 

Более полное описание я пришлю.

Что важно - сначала реализовываем это всё на нашем тестовом сервере. Потом аккуратно надо будет эту доработку залить на рабочий сервер сайта.

Joomla
5 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 часов назад