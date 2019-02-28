Доработать сайт на Joomla

Если коротко, у нас есть раздел на сайте. Нужно внутри него сделать менюшку и соответственно разбивку на другие подразделы: по большей части это будут простые Материалы, но один из разделов это список новостей, и еще один - это страница с простой формой заявки.

Более полное описание я пришлю.

Что важно - сначала реализовываем это всё на нашем тестовом сервере. Потом аккуратно надо будет эту доработку залить на рабочий сервер сайта.