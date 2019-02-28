НЕ работает отправка заказа в корзине. Сайт на рус. сбор. OpenCart

Веб-программированиеЗавершен2 заявки116 просмотров
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Добрый час! Сайт работает на «Русской сборке OpenCart Version3.0.3.1 (rs.1)»НЕ работает отправка заказа в корзине. При оформлении заказа заполняешь всё необходимое, жмёшь на «оформить

заказ» и ничего не отправляется.Сколько будет стоить исправить данную проблему?  

OpenCart
5 лет назад
Kirill1984
Кирилл 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
Ermolin82
Олег 
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
84 отзыва(-2)
5 лет назад
$15
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