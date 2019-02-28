Сайт: http://burlesque.stripclub.od.ua Собран на Yii-framework. Нужно добавить иконки Facebook и Instagram с ссылками в футер на всех страницах десктопной и мобильной версий и вывести поля для редактирования в админку сайта.
НЕ работает отправка заказа в корзине. Сайт на рус. сбор. OpenCart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый час! Сайт работает на «Русской сборке OpenCart Version3.0.3.1 (rs.1)»НЕ работает отправка заказа в корзине. При оформлении заказа заполняешь всё необходимое, жмёшь на «оформить
заказ» и ничего не отправляется.Сколько будет стоить исправить данную проблему?
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