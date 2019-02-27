Есть плеер, но нет звука в нем

Нарисованы макеты - [url=https://www.figma.com/file/HecLeuPE6xBey9bANDilep4K/Untitled?node-id=0%3A1]тут[/url] сайт похож на авито нужен фронт/бек Сразу указывайте скайп, если готовы к работе студии мимо бюджет скромный но амбиции зашкаливают)
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