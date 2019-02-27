Есть плеер, но нет звука в нем

Есть ТЗ. С 3+ частей. 1. Надо парсить твитер. Текст и распознавать текст на картинке. Определенные ссылки. По этим ссылкам нас интересует только определенная информация. Хлам игнорируем. Наша информация может быть как в текстовом виде, так и ...