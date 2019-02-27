Разработать сервис/функционал парсинга

Нужен простенький плагин для WP, который считает по каждой статье статистику: количество символов, абзацев, картинок, видео, таблиц и т.п. Жду от вас примерные цены и варианты реализации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ТЗ. С 3+ частей.
1. Надо парсить твитер. Текст и распознавать текст на картинке.
Определенные ссылки. По этим ссылкам нас интересует только определенная информация. Хлам игнорируем. Наша информация может быть как в текстовом виде, так и на картинке. Картинку надо распознавать. Информацию записывать в БД.
Информация по каждой из ссылок появляется раз в день +- в одно и то же время с погрешностью в 20 минут. На протяжении этих 20 минут надо сканировать ссылку примерно раз в 1 сек.
Информация - список футболистов.
В БД сохранять: дата - время - страна - лига - команда - игрок (бывает номер+фамилия или просто фамилия)
Одновременно может сканироваться около 10 ссылок.
Для админки надо разработать функционал. Куда вставлять ссылки. Время включения и выключения парсера. Возможность подключения списка прокси. Частота сканирования.
Более подробно - в личке.
2. Надо парсить сайт injuriesandsuspensions тчк ком
Надо парсить определенную информацию - списки травмированных игроков интересующих меня стран и лиг. Сохранять в базу.
В БД сохранять: дата - время - страна - лига - команда - игрок (бывает номер+фамилия или просто фамилия)
3. Надо информацию с твитера подвязать под текущий функционал. Сметчитать две базы. Проблема в том, что данные (названия команд, фамилии игроков) в основной базе не будут совпадать с форматом с твитера.
Нужно разработать функционал, который бы помог сметчить Д. Марадонну с Диего Марадонна. В моем понимании, это отдельный функционал в админке, куда б попадали игроки, которые были спаршенные твитером, но автоматически не привязались. После первой ручной привязки система при получении Д. Марадонна должна уже отреагировать на него как на Диего Марадонну.
Также надо метчить Barcelona и FC Barcelona
Аналогично с информацией с сайта по травмам - делаем функционал который бы различал и сопоставлял Васю с Васей. И в главной базе травм делал пометку что Вася травмирован.
4. Работа с текущим функционалом. Использование всего что было в первых трех частях. Детали в личке.
Задач по данной теме будет много. Интересует стоимость и сроки по каждой задаче отдельно и вся сумма и срок целиком.
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