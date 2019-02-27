Требуется веб программист для исправления ошибок на сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Требуется веб программист для исправления ошибок на сайте тут техническое задание https://docs.google.com/document/d/1NQNhcL04t-RsdSnDN-gWTZ6tzxeDY6gGFdFLCfoifgM/edit?usp=sharing

От вас жду сроки и бюджет !

Жду предложений чтобы начать работу спасибо!

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад