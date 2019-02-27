установить программу перевода на разные языки на сайт порд пресс хочу чтобы на сайте можно было прочитать про услугу на любом языке
Требуется веб программист для исправления ошибок на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется веб программист для исправления ошибок на сайте тут техническое задание https://docs.google.com/document/d/1NQNhcL04t-RsdSnDN-gWTZ6tzxeDY6gGFdFLCfoifgM/edit?usp=sharing
От вас жду сроки и бюджет !
Жду предложений чтобы начать работу спасибо!
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