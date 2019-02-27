Сделать красивый вывод трансляций в DLE с помощью API

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Имеется сайт на DLE, на который хочу выводить трансляции как здесь hdtennis.ru

Есть api https://live-stream365.com

5 лет назад
guest_15512660674786
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад