Увеличить место в Dropbox

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок171 просмотр
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Нужно увеличить место в Dropbox. За приглашение дают 500 мб. Пространства - я готовазаплатить по 100 руб за 500 мб. Нужно 10 друзей = 5 Гб На один аккаунт и 10

друзей = 5 Гб На другой аккаунт

Итого 2000 руб.

PS:Оплачивать готова по 100 руб 20 разным исполнителям

5 лет назад
veravasilieva86
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад