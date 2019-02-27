Посадить сайт на WordPress с конструтора (сайт выкачан)

Необходимо посадить интернет-магазин на вордпресс. Требуются уверенные знания работы с вордпрессом и хорошие навыки фронт-энд разработки, так как там надо будет проделать работу со скриптами. Так же надо будет добавить доставку СДЭК и прикрутить эквайринг. В самом сайте будет парочка изменений (добавление фильтра) и еще буквально две мелочи. Сам сайт несложный, мало позиций, мало страниц. Конструтор nethouse

Цена договорная