Посадить сайт на WordPress с конструтора (сайт выкачан)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки109 просмотров
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Необходимо посадить интернет-магазин на вордпресс. Требуются уверенные знания работы с вордпрессом и хорошие навыки фронт-энд разработки, так как там надо будет проделать работу со скриптами. Так же надо будет добавить доставку СДЭК и прикрутить эквайринг. В самом сайте будет парочка изменений (добавление фильтра) и еще буквально две мелочи.  Сам сайт несложный, мало позиций, мало страниц.  Конструтор  nethouse  

Цена договорная

WordPressСайт на WordPress
5 лет назад
VladislavTatarin
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад