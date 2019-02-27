Добавить вывод файла во views

Есть страница Dashboard. Ее основная часть. Это выводятся коменнатрии одного из типа материала. К этим комментарям добавлоено поле файл.

http://joxi.net/Q2KDGo5hLvpkvA

Надо вывести файл таким образом. Если картика - выводятится картинка. Если другой файл, то иконка

http://joxi.net/l2ZnEoXFz7YjW2

http://joxi.net/nAyLognSgwRq62

Иконки уже есть. Пример вывода тоже. Страницу где можно это увидеть скину в скайп при обсуждении