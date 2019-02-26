Программист для Wordpress (интересные задачи, а не натяжка)

У меня есть сайт на который мы уже натянули тему. Все вопросы вида "вот тут хочу список с голубыми кнопками" мы уже решили, теперь нужно решить три задачи

1) У нас есть относительно нормально написанный функционал добавления комментариев через AJAX, который нужно расширить чтобы поддерживались возможности редактирования комментария, удаления комментария.

2) У нас есть виджет подписки, нужна обработка подписки (добавление/удаление), работа через API с сервисом PhpList (сам сервис мы сами настроим)

3) Наше основное направление это размещение скидочных акций, У нас есть центральный интерфейс где мы подготавливаем все скидки, сейчас мы размещаем их вручную. Хочется это автоматизировать. Те необходимо на стороне WP реализовать API Endpoint на который внешний сервис будет отправлять JSON файл с данным. Необходимо этот файл разбирать и по определеленным правилам добалять посты.

Причем если в посте есть ссылка, то схема работы будет чуть более сложнее.

* API Endpoint приходят данные

* В посте есть ссылка, нужно получить данные о том как выглядит товар по ссылке (те изображение товара)

* Так как мы не можем задерживать посты, то кладем эту информацию в очередь ( Redis, memcahce)

* Отдельным процессом (например под управлением Gearman) обрабатывается очередь, берем данные из Redis, отправляем ссылку в сервис получения картинки по URL (он уже у нас есть), ждем ответа, как только пришел ответ – то публикуем пост.

Центральный интерфейс и сервис получения картинок – это наша зона отвественности, ваша это работа с этими сервисами на стороне WP.

Для сборки и хранения проекта используем SCSS, GULP & SVN (так сложилось, что на GIT). Если не работали с этим – то не проблема, у нас есть инсрукции как разворачивать проект и как комитить изменения. Думаю за 1-2 часа все вопросы отпадут.

Жду откликов в комментах обсудим уже детали сотрудничества.