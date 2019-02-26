Чтобы можно было красиво добавлять людей, и ФИО гуглилось свободно (через TITLE). Чтобы была загрузка фото-(скрино)-аудио-видо (можно ссылкой на ютьюб) нужно на PHP/Ajax/MySQL на выходе должно быть "Иванов Иван Иванович в черном списке юристов" Работа простейшая, бюджет любой адекватный, ...
Полноценно настроить CRM (и систему работы с клиентами)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем у нас ЕМС фитнес студия, это студия персональных тренировок, зал один, в котором по очереди занимаются люди по одному человеку. Тренеров 2, меняют друг друга через день, и администратор, который встречает и обрабатывает заявки и т.п.
У нас есть сайт откуда поступают заявки на почту, еще заявки иногда поступают через директ инстаграмм, еще могут прийти с улицы (или от от знакомого).
В общем нам нужна такая система в которую будут попадать все наши заявки с сайта автоматически (это достаточно просто и в любой crm делается за минуту), далее соответственно чтобы можно было создавать такие же заявки вручную (те которую поступают из других источников). При поступлении заявки должно приходить уведомлении в приложении (т.е. у этой CRM должно быть нормальное приложение). Ну и статусы заявки "обратился / не обработано", "записался на пробное занятие", "думает (после прохождения пробного)", "купил абонемент".
Та заявка что попала в категорию "купил абонемент" попадает в клиенты. Далее админ вручную выставляет клиенту проданный абонемент. Абонементы есть нескольких типов - лимитированные (т.е. на 8-12-24 занятия) и безлимитные, с ограничением по времени (т.е. месяц-два-год).
Далее должно быть общее табло расписания, где вручную сам админ будет заносить записи на тренировки. Так же желательно чтобы, если абонемент лимитный, т.е. с 8 тренировками, и его записали, и он пришел/не пришел, с его абонемента автоматически списывается эта тренировка.
Собственно в контактах - мы видим имя, телефон, индивидуальный номер клиента, текущий абонемент (если он есть).
Еще по хорошему, чтобы было смс (или push) уведомление клиента о назначенной ему тренировке.
В идеале чтобы там еще был расчет зарплат для сотрудников (но не обязательно).
В общем надо взять какую-то CRM, больше всего под наши требования как я понимаю подходит yclient (да на нее очень много плохих отзывов, но это практически единственная система что отвечает нашим требованиям, смотрели еще вариант amocrm+mobifitness но так как-то совсем все слабо в плане функционала),
и полностью настроить ее под наши требования.
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