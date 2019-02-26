Полноценно настроить CRM (и систему работы с клиентами)

В общем у нас ЕМС фитнес студия, это студия персональных тренировок, зал один, в котором по очереди занимаются люди по одному человеку. Тренеров 2, меняют друг друга через день, и администратор, который встречает и обрабатывает заявки и т.п.

У нас есть сайт откуда поступают заявки на почту, еще заявки иногда поступают через директ инстаграмм, еще могут прийти с улицы (или от от знакомого).

В общем нам нужна такая система в которую будут попадать все наши заявки с сайта автоматически (это достаточно просто и в любой crm делается за минуту), далее соответственно чтобы можно было создавать такие же заявки вручную (те которую поступают из других источников). При поступлении заявки должно приходить уведомлении в приложении (т.е. у этой CRM должно быть нормальное приложение). Ну и статусы заявки "обратился / не обработано", "записался на пробное занятие", "думает (после прохождения пробного)", "купил абонемент".

Та заявка что попала в категорию "купил абонемент" попадает в клиенты. Далее админ вручную выставляет клиенту проданный абонемент. Абонементы есть нескольких типов - лимитированные (т.е. на 8-12-24 занятия) и безлимитные, с ограничением по времени (т.е. месяц-два-год).

Далее должно быть общее табло расписания, где вручную сам админ будет заносить записи на тренировки. Так же желательно чтобы, если абонемент лимитный, т.е. с 8 тренировками, и его записали, и он пришел/не пришел, с его абонемента автоматически списывается эта тренировка.

Собственно в контактах - мы видим имя, телефон, индивидуальный номер клиента, текущий абонемент (если он есть).

Еще по хорошему, чтобы было смс (или push) уведомление клиента о назначенной ему тренировке.

В идеале чтобы там еще был расчет зарплат для сотрудников (но не обязательно).

В общем надо взять какую-то CRM, больше всего под наши требования как я понимаю подходит yclient (да на нее очень много плохих отзывов, но это практически единственная система что отвечает нашим требованиям, смотрели еще вариант amocrm+mobifitness но так как-то совсем все слабо в плане функционала),

и полностью настроить ее под наши требования.