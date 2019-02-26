Создать пройстейший черный список юристов (с админкой)

Чтобы можно было красиво добавлять людей, и ФИО гуглилось свободно (через ФИО в TITLE).

Чтобы была загрузка фото-(скрино)-аудио-видо (можно ссылкой на ютьюб)

нужно на PHP/Ajax/MySQL

Работа простейшая, бюджет любой адекватный, расчет в твердой криптовалюте.