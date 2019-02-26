Создать пройстейший черный список юристов (с админкой)

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок146 просмотров
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Чтобы можно было красиво добавлять людей, и ФИО гуглилось свободно (через ФИО в TITLE).

Чтобы была загрузка фото-(скрино)-аудио-видо (можно ссылкой на ютьюб)

нужно на PHP/Ajax/MySQL

Работа простейшая, бюджет любой адекватный, расчет в твердой криптовалюте.

5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)